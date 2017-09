El vidente Hayimi visitó el set de 'Tengo Algo que Contarte", programa de Latina conducido por Lady Guillén. En él, habló sobre su don con la clarividencia y sus contactos con el más allá. Pero una revelación en específico hizo llorar a Lady.

"Dime, Hayimi, ¿tú los escuchas o los ves? ¿Qué expresa tu don?", le preguntó tranquilamente Lady Guillén. La conductora estaba intentando que el vidente diera a conocer como funcionaba su capacidad para comunicarse con el más allá.

"Al momento de hacer el contacto con muchas personas que me van a ver o cuando voy a muchos lugares, escucho voces. Me da mucha pena cuando hay muchos familiares que no quieren contactarse con sus seres queridos", respondió Hayimi a la pregunta de Lady Guillén.

"Cuando entré al set y te vi, noté la presencia de tu abuelito. Está feliz tu abuelito. Se siente orgulloso de ti. Se me quiebra la voz porque el señor se pone triste. Realmente, has logrado muchas cosas y al le da mucha alegría", le dijo Hayimi a Lady Guillén.

Frente a esta revelación, Lady Guillén comenzó a llorar en medio del set. El recuerdo de su abuelito la afectó bastante. Pero el vidente Hayimi no se detuvo ahí, continuó expresándole a la conductora todo lo que le había dicho su abuelito.

"Está alegre, contento y al mismo tiempo preocupado. Preocupado porque te graduaste pero quiere que saques tu título. Para él es muy importante que saques tu título", le dijo el vidente Hayimi a Lady Guillén.

"Has logrado muchos cambios en tu vida. A él le dio mucha pena, mucha tristeza. Como hubiese querido estar vivo cuando te pasó esa desgracia. Sin embargo, dice que cambies tu manera de pensar. Que tú no tienes mala suerte en el amor y que va a llegar la persona indicada", le dijo el vidente a Lady Guillén.

"A él no le sorprendería que pronto vas a surgir en la política, vas a incursionar en la política y te va a ir muy bien. Te va a ir excelente", le dijo el vidente Hayimi a Lady Guillén.

Hayimi y Lady Guillén

