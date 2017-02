Lady Guillén: Lourdes Sacín la critica por error de 'cultura general' en 'Tengo Algo que Decirte' [VIDEO]

La periodista Lourdes Sacín se refirió a Lady Guillén y su programa 'Tengo algo que decirte'. Sacín considera que la conductora tiene que capacitarse en 'cultura general' para no confundir el tanatismo con el satanismo ¿Lady Guillén confundió los dos términos?



En el programa del 22 de febrero, Lady Guillén tocó el tema de la amenaza que hizo un usuario de Facebook sobre perpetrar una masacre similar a la de Independencia en el centro comercial Jockey Plaza. Para hablar de esta problemática invitó a dos especialistas en psicología y uno en redes sociales.



El problema se produjo cuando uno de los psicólogos afirma que estos jóvenes tienen idolatría al ritual de matar, la cultura tanática. Ahí es cuando Lady Guillen confunde la palabra tanática con satánica.



No queremos ser malos con Lady Guillén así que supongamos que escuchó mal. No queremos ser malos con Lady Guillén así que supongamos que escuchó mal.

Al confundir este término con el satanismo, el doctor tiene que explicarle qué es la cultura del Tánatos. "No, tanática, cultura de la muerte". Lady Guillén interrumpe al doctor y le dice que los televidentes pueden confundir culto con cultura satánica. El doctor le vuelve a corregir y le dice que es tanática no satánica. Lady Guillén se excusa afirmando oque la gente es quien confunde los términos.



"Estamos hablando del culto a la muerte", dice el doctor. Lady Guillén le pide que le explique cómo se llama eso, el doctor le vuelve a explicar que es cultura tanática. "Eros y Tanátos, Eros la vida y Tanátos la muerte", explica el especialista.



A esto es lo que se refiere Lourdes Sacín con su critica a Lady Guillén. "Si Lady Guillen conduce un programa mínimo debería saber algo de cultura general. Tánatos se refiere a muerte y no a ningún satanismo", se lee en el tuit de la periodista ¿Crees que la conductora de Tengo algo que decirte necesita prepararse mejor?

Si Lady Guillen conduce un programa mínimo debería saber algo de cultura general. Tanatos se refiere a muerte y no a ningún satanismo 😣 — Lourdes Sacin (@lourdes_sacin) 22 de febrero de 2017