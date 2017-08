Si llegaste hasta aquí es porque en algún lado escuchaste la canción 'Una lady como tú' y estás interesado en conocer más detalles del éxito musical que ya lidera las listas musicales en Latinoamérica.

La voz detrás de este éxito es el colombiano Manuel Turizo, un cantante y compositor que ya se codea con los grandes intérpretes del género urbano.

Hace poco, Manuel Turizo lanzó la versión remix del tema 'Una lady como tú' al lado de Nicky Jam y ya se ubica en el primer lugar de las 'más virales' de Spotify en Perú.

Lo que más resalta en Manuel Turizo, muy aparte de su talento para el canto, es el éxito que ha alcanzado a su corta edad. Él nació el 12 de abril de 2001 en Montería, Colombia, y actualmente tiene 16 años, aunque no lo parezca.

'Una lady como tú' se ubica en los primeros lugares de las listas de Spotify junto a éxitos como 'Me rehúso' de Danny Ocean y 'Mi gente' de J Balvin.

En YouTube, 'Una lady como tú' ya acumula más de 150 millones de reproducciones tras su lanzamiento en marzo de este año, mientras que en Instagram, Manuel Turizo tiene más de 319 mil seguidores.

#manuelturizo #musicaenmicabeza Una publicación compartida de Manuel Turizo - MTZ (@mturizomusic) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 2:52 PDT

UNA LADY COMO TÚ

(Letra)



Sé que buscas a alguien que

Te vuelva a enamorar

Que no te haga sentir mal

Sé que hubo otro que

No supo valorar

Lo que tenías para dar



Sé que tal vez

Te hizo sufrir

Te hizo llorar

Te supo lastimar

Sé que tal vez

Ya sabes de mí

Voy detrás de ti

No te voy a mentir



Voy buscando una lady

Como tú la quiero así

Quiero que te enamores

Como estoy yo de ti



A casa enviarte flores

Y en tu nombre escribir

Mil canciones de amores

Pa’ que pienses en mí

Como yo pienso en ti