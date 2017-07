Laura Bozzo: Adriana Amiel, la 'manzana de la discordia' entre conductora y Cristian Zuárez [FOTOS]

Laura Bozzo terminó su relación de muchos años con el argentino Cristian Zuárez. La noticia se conoció luego de que la propia conductora de televisión le revelara a Beto Ortiz los motivos.



Bozzo contó que Zuárez tiene otra pareja desde hace dos años en Miami, Estados Unidos.



“Yo no tenía idea de esta relación de dos años de Cristian con esta señora. No tenía la menor idea. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”, afirmó la conductora de TV en diálogo con el programa 'Beto a saber'.



Se trata de Adriana Amiel, una mujer de casi 50 años de edad que reside en Miami. Recordemos que Bozzo tiene impedimento de ingreso a Estados Unidos hace varios años, pero Zuárez no.



Amiel es argentina y sería 15 años menor que Bozzo. La 'manzana de la discordia' entre la conductora y el cantante no duda en lucir sus curvas en redes sociales como Facebook.