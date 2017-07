Laura Bozzo: ¿qué dijo Andrea Llosa sobre ampay de Cristian Zuárez con otra chica? [VIDEO]

La conductora de ‘Nunca más’, Andrea Llosa, afirmó que Laura Bozzo podría escribir un libro basado en los episodios de su vida. Además, no cree que la ruptura de la abogada con Cristian Zuárez sea ‘armada’, tal como deslizó Mónica Cabrejos.



“Su vida (de Laura) es como para un libro, hasta yo lo compro”, dijo Andrea Llosa, quien está contenta con la aceptación de su primer libro ‘Lo que callamos a gritos’.



“Todas las historias tienen que ver con las de mi programa. Ahora hemos escogido 12, pero haremos dos ediciones más”, acotó Andrea Llosa.



¿Qué te parece que Laura se haya autodenominado la ‘cachuda del año’?

Bueno, siempre se ha caracterizado por ser bastante frontal y decir las cosas de manera cruda. No sé mucho de su vida ni me interesa, pero de hecho, por todo el historial que tiene, da para un libro.



Comentan que la ruptura y supuesta infidelidad de Cristian es ‘armada’...

No creo que ella se preste para eso, además, no lo necesita. Creo que en México le va superbién, es una mujer muy exitosa.



Ella reconoció que le dolió mucho la infidelidad de Cristian...

Pero si te sacan la vuelta después de 900 años de estar juntos y encima es la persona que siempre ha estado con ella, me imagino que debe ser horrible. Por más que sea una mujer fuerte, igual duele.



¿Perdonarías una infidelidad de tu esposo?

No. Llevo con él 12 años, acabamos de cumplir 13 años juntos, yo lo mato, ja, ja, ja. Tenemos dos hijos, es mi mejor amigo de toda la vida y estamos felices.

Andrea Llosa lanza ‘Lo que callamos a gritos’.