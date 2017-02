Laura Bozzo arrepentida

Laura Bozzo dijo que está arrepentida por haber dicho cosas que no fueron correctas y adelantó que demandaría a la clínica por la mala praxis que le hicieron el año pasado y que por poco le cuesta la vida.



“Me dejaron un hueco en el estómago, por poco y me muero, por eso procederé legalmente. Soy peruana y la tierra me llama. Me arrepiento de decir cosas que no fueron correctas”, detalló Laura Bozzo.

Laura Bozzo