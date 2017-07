Laura Bozzo: Christian Zuárez aprovechó que conductora no puede ingresar a EE.UU encontrarse con amante [VIDEO]

Laura Bozzo la hace larga para reconocer que Christian Zuárez le fue infiel desde hace dos años, sin embargo indicó que sospechaba que su aún pareja la engañó aprovechando los viajes a Miami, en Estados Unidos, país al que no puede ingresar debido a la cancelación de su vida.



"La estúpida no puede entrar a Miami, la estúpida pensaba que él iba a Miami para ver a mi hija. La estúpida pensaba que él viajaba a Miami para resolver asuntos personales. No sabía a lo que iba a Miami", se lamentó Laura Bozzo.



En otro momento, Laura Bozzo dio a entender que Christian Zuárez la engañó porque "yo soy demasiado enferma con mis hijas y antes que ser mujer soy madre y quizás como mujer no soy la mejor".



Fotos comprobarían infidelidad de Christian Zuárez.

Laura Bozzo agregó que "no estoy segura de su infidelidad". "Si yo averiguo y es cierto, yo te aseguro que no voy a estar con él...yo soy una fiera y esta fiera aún no ha despertado", advirtió.



LA DEJÓ EN HOSPITAL PARA IRSE A CONCIERTO CON OTRA



Laura Bozzo reveló otro detalle de lo que confirmaría la infidelidad de Christian Zuárez. La conductora indicó que en el mes de octubre de 2016 ella casi muere en una clínica de Lima y se encontraba en estado de coma, pero que el exintegrante de 'Complot' agarró un avión y viajó a Miami para irse a un concierto con la otra mujer.



Sobre las imágenes donde se le ve a Christian Zuárez con la supuesta amante tomados de la mano paseando por las calles de Miami, Laura Bozzo solo atinó a decir que "cada uno tiene lo que se merece".

Laura Bozzo declara tras supuesta infidelidad de Cristian Suárez

LE ADVIRTIERON INFIDELIDAD



Laura Bozzo también indicó que uno de sus amigos la llamó el año pasado para advertirle que Christian Zuárez había ido a un espectáculo junto a Adriana Amiel, pero que ella no le hizo caso porque pensaba que le estaba metiendo intrigra debido a la enemistad que ambos tienen desde hace mucho tiempo.