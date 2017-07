Laura Bozzo: Hermano de Cristian Zuárez lo reta a aclarar relación con Adriana Amiel

Jesús, hermano menor de Cristian Zuárez, reiteró que no ‘filtró’ las fotos donde aparece el pelucón con Adriana Amiel y que lo único que está haciendo es defenderse tras el cargamontón de su familia. Además, le pide que se ponga los pantalones y aclare su relación con la argentina, escándalo que provocó la ruptura con Laura Bozzo.

“Él (Cristian Zuárez) metió a la familia en todo su lío y ahora me señalan como agresivo. Si me atacan, yo ataco. La culpa de todo esto la tiene mi hermano porque no tiene los pantalones para aclarar las cosas y prefiere manipular a todos (su familia)”, señaló el menor de los Zuárez en ‘Espectáculos’.

En tanto, Cristian Zuárez aseguró que su hermano armó un circo para beneficiarse al lado de su pareja. “Todo esto es parte del trabajo que él hace junto a su mujer, que diga lo que quiera. No dijo que iba a sacar unas fotos mías en ‘bolas’ (desnudo)... Yo estoy tranquilo, no tengo nada qué esconder.

¿Por qué crees que tu hermano se comporta de esa manera contigo?



El está tramando este circo para beneficiarse, no sé (si le tiene envidia) jamás me pasó algo así en mi vida, pero yo en 20 años de carrera jamás destruí a mi familia, porque él hasta se ha expresado mal de mis hermanas. Todo la ropa que él usa en las entrevistas que da, se la regalé yo, por eso trata de ir siempre vestido igual a los medios.



¿Es cierto que darás una exclusiva a un programa español?



Sí, y voy a desenmascararlo

Cristian Zuárez sigue muy cercano a argentina del 'ampay'.

TELEVISA LE CERRÓ LAS PUERTAS



Por otro lado, fuentes mexicanas revelaron que Cristian Zuárez ya no pertenecería a las filas de Televisa, debido al escándalo en el que se vio envuelto por una supuesta infidelidad a Laura Bozzo.