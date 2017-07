Laura Bozzo: Cristian Zuárez dice que paseó de la mano con Adriana Amiel como broma  [VIDEO]

Cristian Zuárez reiteró que jamás le faltó el respeto a Laura Bozzo, luego que la abogada confesó en Univisión que le dolió en el corazón su ‘infidelidad’ con Adriana Amiel.



“En los 17 años que estuve con Laura, siempre la respeté y no tengo nada más que decir de ella”, precisó.



Pero en las fotos que se publicaron, se te ve de la mano con la señora Amiel, ¿cómo explicas eso?

Esa foto tiene una secuencia, en la primera estamos caminando cada uno por su lado y en la segunda ella me toma de la mano porque justo pasaron unos gays y me quedaron mirando, fue una broma.



¿Es cierto que vives en su casa de Miami?

Paro en su casa como cuando estuvo mi familia allá. Ella es mi amiga y tengo negocios con su exmarido, Alan Amiel, pero pronto contaré mi verdad en España y cuando vaya a Perú.

