Laura Bozzo: ¿Cristian Zuárez la llamó? ¿Para qué? [VIDEO]

Cristian Zuárez contó que minutos después del terremoto en México se comunicó con Laura Bozzo para consultarle si estaba bien.



“Me preocupé y la llamé. Me tranquilizó saber que estaba bien, que no había pasado mucho por ahí. Lamento mucho las pérdidas, no lo material, pero sí las vidas humanas”, dijo Cristian Zuárez.



Asimismo, Cristian Zuárez aseguró que bailar le libera de las penas de amor que sufre actualmente.



“Bailar es como una terapia, es una recuperación de amor. Es lógico, duele una separación después de 17 años. No sé si regresaré con ella”, expresó Cristian Zuárez.

