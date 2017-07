Laura Bozzo: Cristian Zuárez asegura que mujer del 'ampay' es solo su amiga

Cristian Zuárez se pronunció sobre las imágenes que difundió ayer el programa ‘Cuéntamelo todo’, donde se ve a la expareja de Laura Bozzo saliendo de la lujosa residencia de Adriana Amiel, ubicada en Miami, con quien se le está vinculando sentimentalmente.

Cristian, sacaron imágenes donde se te ve saliendo de la residencia de Adriana y comentan que es tu nuevo ‘nidito de amor’...



Digan lo que quieran, no estoy molesto, para nada. Nunca me manejé así (involucrado en escándalos), pero ahora dejo que sigan inventando.



¿Estás en Miami?



Eso es verdad, estoy en Miami.



¿No hay nada entre ambos?



Adriana siempre ha sido mi amiga y siguen poniéndola como la amante. Tiene 48 años y es una mujer ejemplar. No es la amante de nadie, es mi amiga.

Laura Bozzo comentó que siempre podrás contar con su apoyo, pese a que terminaron la relación... ¿Tendrías algo que decir de ella?

No, gracias.



Tu hermano Jesús desmintió que esté peleado con tu mamá, a pesar de que fue acusado de hacer públicas las fotos con Adriana...



Pero ¡por favor!. Fíjate cómo Jesús insulta a mis hermanas (Romina y Malvina) en sus mensajes (comentarios de Facebook) y dice ser del defensor de mi madre, cuando la está haciendo sufrir con todo esto (ataques).

SIGUE ATACANDO



Por su parte, Jesús señaló que Cristian Zuárez está haciendo sufrir a Laura Bozzo tras la difusión de las imágenes.



“Laura se debe sentir muy mal porque está pasando por un momento delicado y muy fuerte. Cristian está dañando a una mujer con quien estuvo 17 años”, precisó Cristian Zuárez, quien no descartó tener un encuentro con Laura Bozzo.



MUDA



En tanto, Laura Bozzo se presentó ayer en el programa ‘Tengo algo que decirte’ para hablar sobre los casos de violencia que sufren las mujeres peruanas y evitó referirse sobre su ruptura con Cristian Zuárez.