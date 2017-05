El Reporte Sábado, programa que conduce Nicolás Lucar por ATV, casi se convierte en un ring. El periodista tuvo una acalorada discusión con Cristian Zuárez, pareja de la polémica animadora Laura Bozzo, en plena transmisión y casi se van a las manos.



Todo comenzó cuando Nicolás Lucar pasó un informe sobre la compra de panelistas para el talk show que conducía Laura Bozzo hace más de una década algo que incomodó a la animadora y, en especial, a su pareja Cristian Zuárez.



En un momento, Cristian Zuárez sorprendió a todos cuando paró la entrevista y le recordó a Nicolás Lucar un penoso momento de su pasado. “Hablemos del ascensor donde lo encontraron a (Nicolás) Lucar con la amante, hablemos de eso”, dijo el argentino.



“No, no pues, Cristian. Eso no. No. Eso es una falta de respeto total y absoluta. Cristian, eso no te lo voy a aceptar, no tiene nada que ver”, respondió Nicolás Lucar, mostrándose visiblemente molesto por lo que acababa de decir la pareja de Laura Bozzo.



“El que se pica, pierde”, le dijo Cristian Suárez, sin disculparse por lo que le había dicho a Nicolás Lucar y levantándose de su asiento para abandonar por su cuenta el set del programa mientras seguía discutiendo airadamente con el periodista.



“Mejor, mejor. Yo no me pico, tú eres el que se ha picado. Yo no te estoy botando, tú estás haciendo cosas que se salen del límite de lo normal. Estamos hablando de algo que ha ocurrido en la televisión. Yo estoy entrevistando a la señora”, dijo Nicolás Lucar.



“Si no puedes controlarte, te vas”, añadió el periodista, para que luego, ante la mirada del argentino, Laura Bozzo pidiera a uno de sus allegados que retire del set a Cristian Zuárez y ofreciera disculpas por la reacción de su pareja.



“Te pido mil disculpas por la falta de respeto. La vida personal no tiene nada que ver acá. Te pido que te retires, por favor, Cristian. Yo lamento mucho esto”, se excusó Laura Bozzo con Nicolás Lucar, quien dio por superado el impasse.



Cristian Zuárez se enfrenta a Nicolás Lucar

