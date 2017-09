Laura Bozzo: ¿Cristian Zuárez vivió del dinero de la conductora? Él revela todo ¡TODO! [VIDEO]

Él pidió un café cortado, de nuestro lado un americano. Él apostó por azúcar y decidimos por el edulcorante. Cerca hay muy poca gente. Son las 9:30 de la mañana y el comedor del hotel ‘Meliá’ está casi desierto. Los conserjes corren por el lobby, pero no se escucha nada, solo se ven sus siluetas apuradas, cargando valijas o respondiendo a un pedido.

Cristian Zuárez, el argentino que conquistó a Laura Bozzo, toma un sorbo de su bebida caliente y se dispone a hablar, post-separación de la ‘Reina de los Talk Show’.



¿Vivías de la plata de Laura?

Jamás fui mantenido.



¿Te daba un sobre cada fin de mes?

Nunca le toqué un sol.



Nadie se lo cree.

Siendo tan inteligente, abogada, ¿va a dejar que un tipo le robe?

Te separaste, ¿te quedaste con algo?

No me llevé un Lamborghini, tampoco me agarré un departamento.



¿Entonces?

Me marché como ‘El Chavo del 8’.



Con tu palo y tu bolsita.

Eso, eso, eso.



La gente tiene otra imagen.

Si fuese verdad, estaría disfrutando de la fortuna que acumulé.

O ya hubiera saltado a denunciarte.

Conozco actrices y conductoras que se divorcian y gritan públicamente: ‘El hijo de p... me quitó un millón de dólares’ y a otras les pusieron los ‘cuernos’.



¿La engañaste?

Jamás.



Pero salieron fotos…

Un ‘mala leche’ me quiso joder.

¿Cómo se dio?

Me llamaron para extorsionarme con 5 mil dólares.



¿Y cómo reaccionaste?

Le dije a Laura que no había nada de qué preocuparse, pese a que quiso pagar para evitar cualquier escándalo.



Pero sales con la señora de la manito.

Te lo explico: Estamos en la avenida Lincoln Road de Miami, primero íbamos conversando y pasaba harto gay que me miraba.



¿Y?

Ella me pide ‘agárrame porque si no te violan’ y así fue.

Publicaron hasta que te casaste con Adriana Amiel.

Es mi socia en negocios y el anillo que llevo es el mismo que tengo desde el 2005 (se lo saca, muestra lo que está grabado y se lee el nombre de la doctora y la fecha).



Si no hubo engaño, ¿por qué estás solo?

Laura es temperamental.



¿Solo por eso?

Todo lo agravó mi hermano, porque se metió a soltar fotos y allí empeoró la cosa.



¿Laura te hizo regalazos?

Una vez fuimos a que se compre ropa de una marca muy cara y yo me quedé sentado esperando.

¿Qué ocurrió?

Vino con una casaca de 8 mil dólares y me dijo que era para mí.



¿Aceptaste?

Le respondí que estaba loca, que no podía gastar ese dinero en una sola prenda.



¿Te dio otro presente?

Una jet ski (moto acuática) y la compartíamos juntos.



Pero la abogada tiene varios autos...

Eran para el uso de la casa.



¿Ni uno fue para ti?

No tengo ni un carro a mi nombre.

¿De qué vivías?

Cuando dejé ‘Complot’ me llamó para ser su mánager y que ganaría 3 mil dólares mensuales.



¿Oferta irrechazable?

Sí y con el primer sueldo le compré un anillo. No me sentí bien con que me pague mis honorarios mi novia y mejor lo invertía de esa manera.



¿Y luego?

Le aclaré: No quiero tu plata, quiero hacer música para el programa y de eso cobro regalías.



¿Y cómo te fue?

Me pagaba Telemundo.

¿Y como su representante le conseguiste buenos ingresos?

Su contrato multimillonario lo negocié yo.



O sea, la doña es la del billetazo y tú del buen pasar.

Seguro, tampoco le iba a decir: Tú ganas más, anda en auto y yo en bicicleta.



¿Extrañas su conversación?

No la siento distante porque hablamos todo el tiempo.



¿Van a volver?

Cuando me fui, no me alejé.

¿Algo más?

Por ella mato.



¿Te enamoraste profundamente?

Nunca amé así.



¿En serio?

Mi amor es sin explicación, porque es verdadero.



¿Qué debe pasar para la reconciliación?

Hay que cambiar muchas cosas.



Por ejemplo.

Son charlas que nos debemos y es solo de nosotros.



Pasan los días, ¿tienes miedo de que no haya marcha atrás?

El tiempo es sabio y sabrá juzgar. Pero esta relación es irrompible.

¿Por qué?

Lo que vivió conmigo no lo hará con otra persona y eso vale para ambos.



Alguna vez pensaste, ¿es muy grande esta señora?

Uno tiene la edad de la persona que ama.



Pero eso con el tiempo se nota.

Le di vitalidad, ella me transmitió madurez.



Te preguntaste, ¿la hubiera conocido antes para tener un hijo?

No lo tuvimos, pero adoptamos a Yahaira, una pequeña contagiada con sida por transmisión de sus padres que murieron (se quiebra).

¿Qué pasó con la niña?

Vivió solo 5 meses, pero le dimos mucha felicidad.



¿En serio eres ‘chamba’?

A los 8 años salí con mi viejo a buscar fierros en la calle y después venderlos. También vendí empanadas y desde ese tiempo me conoció Pedro Troglio, el técnico de la ‘U’.

Si la sufriste.

No terminé el colegio, mi padre fue alcohólico y el entrenador de la ‘U’ me ayudó a pagar el féretro cuando falleció mi papá.



Y aparte de ‘El gran show: la revancha’, ¿dónde más trabajas?

Con mis socios voy a traer a Rodrigo Teaser, el mejor imitador de Michael Jackson,



¿Te animarás a retomar el canto?

Manejo ofertas de grupos peruanos y seguro pronto tendré novedades.



¿La última vez que chequeaste Trome?

Todos los días los leo desde mi celular.



Un apretón de manos por decirnos tu verdad. Eso se valora.

La gente se deja llevar por todo lo que lee o escucha y hoy pude abrir el corazón y contar mi historia.



(Fernando 'Vocha' Dávila)