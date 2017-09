Laura Bozzo: ¿Cristian Zuárez no descarta una reconciliación? [VIDEO]

Cristian Zuárez comentó que mantiene comunicación fluida con Laura Bozzo y no descarta nada en el futuro.



Laura Bozzolo llamó a mitad de semana preocupada por el sobrepeso del cantante y le dijo: ‘Cuando estabas conmigo eras un muñeco, no tenías esa panza’.



“Nosotros hemos estado juntos 17 años y, obviamente, siento que seguimos siendo pareja... es difícil sacarse una cosa así. Por eso, no sé qué pasará en el futuro, por ahora cada uno anda por su lado, en libertad”, acotó Cristian Zuárez.



El argentino quedó sentenciado en ‘El gran show’ y aseguró que ensayará el doble porque quiere llegar a la final.