De mal en peor. La conductora peruana Laura Bozzo reveló que fue estafada por su propio representante durante una entrevista con el programa "Hoy" de Televisa.



Laura Bozzo aseguró que su ex asistente, Fabían Ruales, le habría robado aproximadamente US$ 2 millones.



"Fabían me robó todo; cuentas, empresas, alrededor de dos millones de dólares. Le enviaba cheques y él manejaba todo porque yo no podía entrar a Estados Unidos. Lo he perdido todo. Los bancos implicados en este lío no quieren darme ninguna documentación si yo no estoy ahí", declaró Bozzo.



Laura Bozzo reveló también que Fabían Ruales usurpó su nombre, y le robó su seguro social y el de su hija.



"Se metió en créditos millonarios en los que ahora estoy involucrada y yo me entero cuando muere, que es lo peor", sostuvo Bozzo.



En otro momento de la conversación, Laura Bozzo contó que estuvo a punto de perder la vida debido a una operación mal hecha en Perú.



"Dios me volvió a dar la vida, he vuelto a renacer", dijo



La 'abogada de los pobres' contó que se sometió a una histerectomía (extracción del útero) y que casi muere por una infección generalizada. Estuvo internada un mes.



Asimismo, señaló que este 2017 estrena nuevo programa en Televisa, el cual tendrá un formato distinto.