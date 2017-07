Laura Bozzo mostró mil emociones cuando habló sobre la supuesta infidelidad de Cristian Zuárez, su pareja durante 16 años. Ella conversó con Amor amor amor y admitió que no sabía nada sobre la supuesta relación entre el argentino y Adriana Miel. La conductora de televisión, no solo se llamó estúpida a sí misma, también habló del perdón, de su hija y del dolor.

"Por qué llaman a la mujer, llamen al hombre. ¿Acaso yo he cometido el error?"

Dijo sobre el programa de espectáculos de ATV, el cual se comunicó con Laura Bozzo y no con Cristian Suárez.



*¿Qué opinas de una mujer que se mete con un hombre que tiene pareja?

​Deja mucho que desear una mujer que sabe que el hombre está comprometido.

*"Si Cristián Zuárez se enamoró, que sea feliz".

*"Porque la estúpida no puede entrar a Miami, la estúpida pensaba que iba a ver a mi hija, la estúpida pensaba que Cristian iba a Miami a ver asuntos personales"

Dijo Laura Bozzo porque Christian Suárez la habría engañado hace dos años.

*¿Tú sabes cómo son los hombres? Yo soy una fiera y esta fiera todavía no explotó.​

Laura Bozzo declara tras supuesta infidelidad de Cristian Suárez

*Quiero pedir respeto a su mamá, que es una mujer maravillosa. Y a su hija, Macarena, que la quiero mucho.

*"Si esto tiene que terminar, que termine como amigos. Que sea feliz. Si en algún momento hablo amargada es porque duele".

*"Tengo demasiado que agradecerle. Se bancó tres años en el arresto. Se bancó muchas cosas acá. Hasta el último día de mi vida podrá contar conmigo. Yo daría cualquier cosa por apoyarlo esté con quien esté".

Mencionó Laura Bozzo cuando le preguntaron si sería amiga de Cristian Zuárez en caso se confirmara la infidelidad.



*"Yo creo que esto es un chisme barato. Las fotos no dicen nada".

Laura Bozzo indicó que no está 100% segura de la infidelidad. Que no ha conversado sobre el tema con Cristian Zuárez.

El hermano de Cristian Zuárez afirma que supuesta amante es amiga de la familia.

"Me duele mucho. Yo puedo mostrarme muy segura, pero duele mucho. Duele en el alma porque dos años engañada es mucho tiempo. Esto me está doliendo como el carajo", admitió.

"Si Cristian Zuárez me pide perdón. No lo perdono, ya estuvo con otra mujer. Cuando un hombre engaña una vez, engaña siempre"

"No me casé porque no sentía la seguridad de que él me amara completamente. Yo sí lo adoraba", confesó Laura Bozzo.

*"Con el perdón de las perras, si saben que el hombre es casado y se meten con él, ¿qué son?", dijo Laura Bozzo por las mujeres.

"Una tiene que amarse primero a una misma, primero a tus hijos. Si un hombre te hace daño, no sirve en tu vida. Dios te quita y cuando te devuelve, lo multiplica", fue el consejo de Laura Bozzo a las mujeres peruanas.



