Laura Bozzo llora cuando se enfrenta al hermano de Cristian Zuárez en vivo[VIDEO y FOTOS]

La manzana de la discordia entre la relación de Laura Bozzo y Cristian Zuárez sería el hermano del cantante, Jesús Zuárez. Él se presentó en el programa "Tengo algo que decirte" para dar su versión de los hechos, pero no espero que la abogada llamará en vivo.



Jesús Zuárez es señalado por Cristian Zuárez y Laura Bozzo como el responsable de filtrar las fotos donde aparece el cantante con su supuesta amante Adriana Amiel. El hermano de Cristian afirmó que es inocente y que no tuvo que ver con la filtración de las fotos.



Jesús Zuárez también mostró un audio donde la hermana de Laura Bozzo, Susana Bozzo, consuela al hermano de Cristian Zuárez. "Yo sé que tú eres una persona íntegra, yo creo que Laura tiene las cosas claras, ya le explique cuál es la verdad", le dijo la hermana de la abogada a Jesús.



Laura Bozzo llamó al programa luego de escuchar el audio de su hermana. "A Susana le deseo lo mejor, pero a partir de ahora lo más lejos de mi vida. No quiero volver a verla, prestarse a este tipo de cosas es feo", indicó la abogada entre lágrimas.

Jesús Zuárez habla sobre Laura Bozzo

Hermana de Laura Bozzo apoya a Jesús Zuárez

Laura Bozzo rompe en llanto