Gritos, amenazas y hasta insultos. Eso fue lo que se vió en el detrás de cámaras del acalorado enfrentamiento entre Nicolás Lucar y Cristian Zuárez en el programa ‘La Revista Sábado’ que conduce el periodista por ATV, por los cuestionamientos hacia Laura Bozzo cuando hacía su talk show en Perú hace más de una década.



Si bien en pantalla solo pudimos ver el punto más álgido de este encuentro entre Nicolás Lucar, Laura Bozzo y su novio Cristian Zuárez, las cámaras de Cuéntamelo Todo registraron todos los pormenores del hecho que se convirtió en tendencia en las redes sociales el pasado fin de semana.



A su llegada al set del programa de Nicolás Lucar, Laura Bozzo reaccionó de mala manera al ver a Cecilia Zorrilla, quien se hizo conocida tras denunciar hace unos años la compra de panelistas para el talk show de la popular ‘Abogada de los Pobres’ que se transmitía por la televisión peruana.



“Lucho Bezada, esa señora fue donde Jaime Bayly a atacarme y a mentir pagada. Yo con ella no me voy a sentar acá”, dijo una mortificada Laura Bozzo, que añadió que no iba a prestarse para que la “humillen en público” y que “no había vuelto a Perú para esto”, abandonando el set ante los pedidos de Nicolás Lucar para que se quedara.



Pero, ¿por qué reaccionó así Laura Bozzo? De acuerdo a Cristian Zuárez, dijo que la animadora “no sabían a lo que venía” ya que les habían dicho que se trataba de un programa sorpresa donde iban a hablar de su trayectoria en la televisión. “Pero su trayectoria no fue toda mala”, añadió.



Laura Bozzo accedió finalmente a sentarse y enfrentar a sus denunciantes, hecho que desató el enojo de Cristian Zuárez que en un determinado momento trajo a colación la supuesta infidelidad de Nicolás Lucar hacia su esposa (fue ampayado muy cariñoso en un ascensor con otra mujer), hecho por el que el periodista ofreció disculpas públicas a su cónyuge.



Esto provocó que ambos se recriminaran, alzaran la voz y se ofuscaran. Incluso, Nicolás Lucar botó del set a Cristian Zuárez. El argentino, mientras era escoltado, amenazó a uno de los supuestos falsos panelistas diciéndole que “no hable porque le parto su madre al pende*o este”.



Sin embargo, Laura Bozzo intervino para controlar a su pareja y ofreció disculpas a Nicolás Lucar por lo que consideró una falta de respeto hacia su vida privada. El periodista dio por superado el impasse y volvió a invitar a Cristian Zuárez para terminar la que será la edición más recordada de su programa ‘La Revista Sábado’.



¡La broncaza! Laura Bozzo y Cristian Zuárez enfrentan a Nicolás Lucar

DEFIENDE A SU NOVIO

Por su parte, Laura Bozzo defendió la reacción que tuvo Cristian Zuárez hacia Nicolás Lucar señalando que “él ha vivido toda la injusticia que yo he vivido, los tres años, y ha sufrido mucho”. “Creo que de alguna manera él ha padecido en carne propia cosas que lo han hecho exagerar en algún momento”, agregó.

Cristian Zuárez se enfrenta a Nicolás Lucar

