Laura Bozzo publica en Twitter la foto de la amante de Christian Zuárez: "Soy la cachuda del año"

Laura Bozzo comunicó oficialmente que su relación con Christian Zuárez terminó definitivamente y dio a conocer que efectivamente, el exintegrante de 'Complot' le había sido infiel y otro prueba de ello es la foto que publicó en Twitter donde contaba que el sábado último llevó a México a su amante.



"Este sábado mientras Cris vivía en mi casa, la trajo a México. Soy el mejor caso de mi programa: "la cachuda del año", se lee en un post que Laura Bozzo puso en Twitter con la foto de la mujer que le quitó el amor de su ahora 'desgraciado' Christian.

Laura Bozzo publicó tuit con foto de la amante de Christian Zuárez.

Minutos antes, Laura Bozzo escribió en Twitter un pequeño comunicado en el que informaba que su relación de 17 años con Christian Zuárez había llegado a su fin.



"Informo que mi relación con Christian terminó de manera definitiva. Ruego no me llamen, pues no quiero hablar más del tema", indica Laura Bozzo, quien al parecer se encuentra destrozada por la situación que está viviendo.

Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema🤗 — Laura Bozzo (@laurabozzo) 7 de julio de 2017

Pero Laura Bozzo no se quedó tranquila y a pesar de estar dolida por el engaño de Christian Zuárez, nuevamente escribió: "a las mujeres que pasan momentos duros, fuerza, no necesitamos de un hombre para ser felices. Siempre fui más madre que mujer".



Con esta afirmación, Christian Zuárez se ha ganado el repudio de los seguidores de Laura Bozzo y el título del "desgraciado del año". Incluso, la 'abogada de los pobres' realizó una encuesta en sus redes sociales sobre las mujeres que se meten con hombres comprometidos.