Laura Bozzo y su radical decisión tras fin de su romance con Christian Zuárez ¡LO BORRÓ DE SU VIDA! [FOTOS]

Laura Bozzo no quiere tener nada que le recuerde a su romance de 16 años con Christian Zuárez. La conductora de Televisa además de botarlo de su casa y de su vida, decidió borrar todas las fotografías que tenía con él en las redes sociales.



Según se supo, Laura Bozzo ha decidido mantenerse en su mansión de Acapulco y alejarse de la polémica luego que se descubrió la infidelidad de Christian Zuárez con una rubia de 50 años en Miami. La conductora solo ha hablado con medios amigos solo para indicar que se encuentra tranquila, pero que por el momento no hablará ni dará detalles al respecto.



Sin embargo, a veces el dolor y la rabia al saberse engañada pudo más y Laura Bozzo publicó un polémico tuit donde señalaba que mientras Christian Zuárez estaba viviendo con ella, llevó a México a su amante: "Soy la cachuda del año", puso en el post acompañando con una foto de la mujer que le robó el amor del argentino. Minutos después, la conductora lo borraría por recomendación de sus allegados.

Laura Bozzo publicó tuit con foto de la amante de Christian Zuárez. Laura Bozzo publicó tuit con foto de la amante de Christian Zuárez.

Para no seguir recordando a Christian Zuárez, Laura Bozzo también borró todas sus fotografías con el exintegrante de Complot, por ello ahora no se encuentra ni una sola imagen del argentino en las redes sociales de la 'abogada de los pobres'.



Lo que sí no ha hecho Laura Bozzo es dejar de seguir a su expareja y aunque ella indicó que jamás hablaría mal de él, sí se ha dado tiempo para responder y retuitear algunos tuits en contra de la amante de Christian Zuárez.