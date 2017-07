Laura Bozzo revela que sigue en contacto con Cristian Zuárez tras su infidelidad [VIDEO y FOTOS]

El anuncio que dio Laura Bozzo la semana pasada remeció Chollywood. Y es que la polémica conductora reveló que Cristian Zuárez, el argentino con quien compartió una relación por 17 años, le fue infiel con otra mujer.

Luego de descargarse con todo en Amor Amor Amor, Laura Bozzo parece haber recobrado la tranquilidad. Así se la pudo ver recientemente en el programa Hoy, donde dio más detalles sobre su ruptura con el argentino quien la engañó con una mujer llamada Adriana Miel.

‘Que sea feliz, que realmente esté enamorado de esa mujer. Yo tengo la mejor comunicación con él, yo jamás hablaré mal de él pase lo que pase. Yo sé que él jamás hablaría mal de mí porque no es su estilo’, dijo Laura Bozzo sobre el escándalo que la involucra.

A la dueña de la popular frase “que pase el desgraciado”, Laura Bozzo le pusieron los “cachos”. La presentadora informó a través de sus redes sociales que su relación con Christian Zuárez terminó y de la peor manera, al parecer el cantante con quien mantuvo una relación de 16 años, le vio cara de vaca a la Bozzo y le puso sus “cachitos”, con una mujer de nacionalidad argentina que actualmente vive en Miami. #LauraBozzo #NoticiasEstrellas Una publicación compartida de Noticias de las Estrellas 🌟 (@noticiasestrellas) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 5:12 PDT

Asimismo reveló que Cristian Zuárez nunca dejó de dormir en su casa. ‘Sí se ha ido a Miami varias veces, simplemente eran razones de trabajo. Incluso hacía cosas mías y no sé si ahí conoció a esa mujer. Si ahí la familia de él estuvo en la casa de esa mujer, no lo sé y la verdad no me interesa saberlo’, afirmó Laura Bozzo.

Por fin en Acapulco ♥️🙏gracias a Dios😍 Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 12:43 PDT

Finalmente sobre la situación laboral que Laura Bozzo y Cristian Zuárez comparten dijo que le apena mucho pasar por un momento tan doloroso como este. ‘Yo estoy casada con mi trabajo, estoy casada de alguna manera con Televisa, estoy casada con mis hijas (que) son mi vida, yo he amado muchísimo a Cristian, obviamente me duele en el alma toda esta situación, es muy duro’.

La conductora de Televisa #LauraBozzo terminó con #ChristianZuárez y la 'amante' sería esta mujer 👉👉👉👉👉👉👉 La conductora reveló que Christian Zuárez tiene otra pareja desde hace dos años quien reside en Miami. "Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien", dijo Bozzo. Se trata de #AdrianaAmiel, una argentina de casi 50 años de edad que reside en Miami. Recordemos que Bozzo tiene impedimento de ingreso a Estados Unidos hace varios años, lo que no ocurre con Zuárez. Una publicación compartida de Mercadeo & Promociones (@mercadeoypromo) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 11:42 PDT

Cabe indicar que durante el fin de semana Laura Bozzo publicó una foto de la supuesta amante de Cristian Zuárez en su cuenta de Twitter. Y aunque después la borró, no dudó en hacer circular una encuesta para saber si quien se mete con un hombre comprometido es una ‘desgraciada’ o una ‘interesada’.

Laura Bozzo declara tras supuesta infidelidad de Cristian Suárez

Por su parte, hace unas horas Cristian Zuárez compartió dos imágenes en su Twitter donde se ve a Laura Bozzo hablando de la relación con su ex esposo y otra con un encabezado que dice ‘Cristian está muerto’. El argentino solo se limitó a poner un emoticón de duda y a linkear la cuenta de la conductora.

