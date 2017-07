Laura Bozzo terminó su relación con Cristian Zuárez y la culpable sería esta mujer [VIDEO]

Se acabó el amor. Laura Bozzo confirmó que puso fin a su relación con Cristian Zuárez. ¿La razón? Según reveló la misma conductora de Televisa, el argentino mantiene una relación desde hace dos años con una mujer que vive en Miami, Estados Unidos.



Pese a la infidelidad, Laura Bozzo le deseó buena suerte a Cristian Zuárez. “Yo no tenía idea de esta relación de dos años de Cristian con esta señora. No tenía la menor idea. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”, afirmó la conductora de TV en diálogo con el programa 'Beto a saber'.



“Cristian ha sido siempre una buena persona conmigo, me acompañó en momentos difíciles, pero yo no tenía idea de esto (…) y si esto es así, pues bien. Nunca necesité a un hombre para llegar donde estoy”, contó Bozzo.



La tercera en discordia sería una mujer de 50 años.

En tanto, Beto Ortiz reveló nombre de la manzana de la discordia entre Laura Bozzo y Cristian Zuárez. Se trata de Adriana Amiel, una argentina de casi 50 años de edad que reside en Miami. Recordemos que Bozzo tiene impedimento de ingreso a Estados Unidos hace varios años, lo que no ocurre con Zuárez.



La conductora no quiso dar más detalles al respecto y aprovechó su enlace telefónico con Ortiz para contar sobre sus nuevos proyectos. "Mi programa sale en agosto, tengo una plataforma digital y un libro que estoy terminando”, agregó.



Sin embargo, dijo sentirse satisfecha de haber rechazado al argentino cuando le pidió que se case con él. “Jamás me casaré con nadie que no sea el padre de mis hijas. Nunca me volvería a casar con nadie”, culminó Bozzo.