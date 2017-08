La actriz mexicana Laura Flores realizó una transmisión en vivo a través de su página oficial de Facebook para expresar la tristeza que siente por la partida de su hija mayor María. En las imágenes aparece llorando desconsoladamente ante sus más de 16 mil seguidores.

Laura Flores se siente deprimida, según se puede ver en el video, pues su hija de 18 años dejó la casa para irse a estudiar a la universidad e iniciar una nueva etapa en su vida.

Ante esta situación, Laura Flores decidió tomarse unos minutos para compartir con sus seguidores y contarles lo terrible que se siente no tener cerca a su hija, su primogénita.

Estamos orgullosos de ti mi niña! Una publicación compartida de LauraFlores (@laurafloresmx) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 7:08 PDT

“Aquí me tienen supertriste, como cualquier mamá. María la acabo de ir a dejar a la universidad y en Estados Unidos los hijos se van y se van”, informó entre lágrimas Laura Flores al inicio de su emotivo mensaje.

“En verdad es muy duro. Espero estar mejor pronto porque así no se puede vivir y María no me puede ver así. La casa se siente hueca, sola y eso que están mis tres chiquitos aquí, pero me falta mi compañera, mi brazo derecho, mi María. Me hace mucha falta”, indicó entre sollozos.

En el video, Laura Flores recomienda también aprovechar al máximo el tiempo con sus hijos, que dejemos de lado la tecnología y conversemos con nuestros seres queridos.

“Yo le doy gracias a Dios que tuvimos experiencias muy bonitas en su etapa escolar, hicimos muchos viajes y sin embargo ahorita siento que me faltó tiempo con ella, que trabajé demasiado, que me faltó más tiempo estar con mi hija, pero, ¿qué hago si no trabajo?”, agregó.

“Disfruten mucho a sus hijos, gócenlos, estén con ellos, compartan más, hablen más con sus hijos. Gracias por escucharme, no todo en la vida son selfies, éxitos y alfombras rojas… también hay realidades y sentimientos. Los quiero”, finaliza la actriz.

De esta forma, Laura Flores mostró su lado más personal y humano, ese que a veces no lo hace notar cuando está debajo de los reflectores y en las alfombras rojas. Tremenda lección a tomar en cuenta.

Aquí el video completo.