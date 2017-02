Si hay una película animada en cartelera que no debes perderte, es Lego Batman. Sí, tal vez, muchos prefieran al Batman de Tim Burton o Christopher Nolan, pero esta historia protagonizada por dibujos animados no pretende hacerse de los méritos de las producciones clásicas y consagradas, va por otro lado. Busca sumarle un poco de humor e ironía, ¡bienvenida la ironía!, a la historia del hombre murciélago.



Por eso, el mayor logro de Lego Batman es precisamente su humor y frescura. En esta versión, Batman es un sujeto irreverente, insensible y engreído, pero también un hombre solitario, complejo y atormentado, que evitará expresar sus verdaderos sentimientos, pues la sola idea de perder a sus seres queridos lo abruma.



Desde el inicio, este Batman de plástico empieza a reírse de la solemnidad con las que son presentadas las películas de superhéroes protagonizadas por actores de carne y hueso. “Con los logos grandes y en la oscuridad”, narra Batman.



El excelente trabajo de animación y los efectos de sonido destacan apenas inicia la cinta. En la lista de aciertos de Lego Batman también se encuentran las voces de los actores que dan vida a estos dibujos animados.



El Joker de Lego Batman. El Joker de Lego Batman.

Lego Batman, de Chris McKay, su director, también intentará salvar Gotham City (o Ciudad Gótica) de un peligroso villano, como todos sus predecesores. Se trata del Joker, quien buscará hacerse del título de ‘el mayor enemigo de Batman’. Entre estos dos personajes de producirá una relación, obviamente de enfrentamiento, pero también de resentimiento, venganza y hasta simpatía. Algo así como “hasta los peores enemigos pueden llegar a entenderse”. Es en este escenario donde sorprenderá la presencia de personajes como Sauron (El Señor de los Anillos), Voldemort (Harry Potter), King Kong y hasta el temido Godzilla.



Una de las escenas que vale la pena destacar –y que genera más reacciones entre los espectadores- es cuando Batman rechaza al Joker como su mayor enemigo. El Joker le exige –prácticamente le suplica- que lo reconozca como tal, pero Batman se muestra como el más insensible y cruel.



“No significas nada para mí” o “No eres importante en mi vida, nadie lo es”, le dice Batman al Joker, sumergiéndolo en una profunda tristeza.



El lenguaje coloquial es otro de los elementos que funciona muy bien en esta película. No es pretenciosa. Aunque quizá algunos no encuentren originalidad en palabras o frases como: “Aquí, casual”, “Literal”, “Tú y yo, piénsalo”. Los selfies y los smartphones también son elementos cotidianos entre los personajes de Lego Batman, así como en la vida real.



Durante la historia, Batman adoptará un hijo sin darse cuenta y quedará impactado por la fuerza de la nueva comisionada de la ciudad. Visitará a Superman y descubrirá que no es muy querido por los integrantes de La Liga de la Justicia. Finalmente, tendrá que dejar de lado su egoísmo y afrontar sus temores para trabajar con sus aliados.



Lego Batman aporta ingenio y diversión a la clásica historia del hombre murciélago. ¿Te animas a verla?