Leonard León: Karla Tarazona está muy guapa [VIDEO]

El cumbiambero Leonard León dijo que vio ‘muy guapa’ a la madre de sus hijos, Karla Tarazona, quien animó el aniversario de sus amigo Lucho Paz, el último sábado.



“Karla es muy talentosa y anima bien, sabe manejar al público, jugar con él. Ojalá que podamos trabajar juntos, sería chévere que anime con el ‘Grupo América’. Finalmente es un trabajo y todo es por el bienestar de nuestros hijos”, comentó el cantante.



Pero tendrías que aguantar las indirectas que te mande...

Tengo correa, conozco bien el carácter de Karla y no tengo problemas.



Realmente existe una buena relación entre ustedes...

Somos buenos padres y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por nuestros hijos. Además, me interesa que ella siempre se encuentre bien, porque así mis hijos estarán mejor.



¿Crees que Karla se encuentra bien?... bueno, físicamente hasta ha bajado de peso...

Sí, he visto que bajó de peso, se está produciendo, está muy guapa... bueno, siempre ha sido una mujer guapa.



¿La miras con otros ojos?

No, solo somos buenos padres. Siempre tendrá mi apoyo.



¿Y la has aconsejado en sus líos con Christian y ‘Chabelita’?

No, ese es un tema personal. No me meto. Estoy pendiente de mis hijos, sé que les fue de maravilla en Disney, se han divertido mucho, y era un sueño también para ella.



¿Qué piensas cuando se refieren a la mujer como ‘gallina vieja’ o ‘carne fresca’?

Es una falta de respeto referirse así de una mujer, la mujer vale por otros aspectos.



‘PELUCHÍN’ SE BURLA DE DOMÍNGUEZ

En tanto, el conductor de ‘Amor, amor, amor’, Rodrigo González, ‘Peluchín’, no dudó en burlarse de Christian Domínguez, tras no haber podido ganar la final de ‘El gran show’.



“Me cuentan que Christian Domínguez no pudo alzar la copa de un show de baile. ¿Qué más da? Igual ya se levantó a todo el reparto cada vez que ingresó”, escribió González en su página oficial de Facebook. (E. Castillo)

Leonard León fue a acompañar a Karla Tarazona.