Leonard León pidió respeto para Karla Tarazona [VIDEO]

Leonard León pidió respeto y afirmó que Karla Tarazona no es ninguna ‘zángana’, porque trabaja desde que tiene 15 años.

El cumbiambero la defendió luego de escuchar a Christian Domínguez afirmar que los calificativos de ‘zángana’, que recibió en un programa de radio, no fueron para ‘Chabelita’ sino por Karla.



“Conozco a Karla y creo que todos saben que es una mujer muy trabajadora y buena madre. Me extraña que la gente la pueda calificar de esa manera. Yo nunca dejaría que la insulten de esa forma, es la madre de mis hijos y merece respeto”, dijo Leonard León.



Además, reiteró que la relación que lleva con Karla Tarazona es solo de padres y no planea regresar con ella.



“Somos padres responsables y nuestra única preocupación son nuestros hijos. Si ella está bien, mis hijos lo estarán”, acotó.



TRANQUILA POR CRÍTICAS



Por su parte, Karla Tarazona indicó que está tranquila, pese a las críticas que recibe tras la difusión de las fotografías donde se le ve besándose con Alexander Blas.



“Estoy bien. Mientras no evada mis responsabilidades por estar con un hombre, no tendría por qué ser juzgada, pero lamentablemente vivimos en un país machista”, sostuvo en ‘Amor, amor, amor’.

En tanto, Alexander Blas negó que busque colgarse de Karla y que su amistad se ha visto dañada con la publicación de sus fotos.

Es más, acusó que un programa de espectáculos sacó una de las imágenes de su celular sin su consentimiento. (E. Castillo)

Leonard León fue a acompañar a Karla Tarazona.