Leslie Castillo tuvo fuerte accidente vehicular en Arequipa [VIDEO]

Leslie Castillo contó que chocó su moderna camioneta BMW X6 en Arequipa, ciudad donde radica actualmente, pero resultó ilesa.



“No fue algo serio, se dañó la llanta de la camioneta que mi pareja me regaló como símbolo de su amor. Yo estoy bien, no me pasó nada. Solo fue un gran susto”, dijo Leslie Castillo, quien también ha incursionado como empresaria en la ‘Ciudad blanca’.

Leslie Castillo en Instagram