Leslie Castillo: Así responde cuando revelan que tuvo "patrocinadores maduritos" [VIDEO y FOTOS]

Lisseth Lóndres es una ex amiga de la modelo Leslie Castillo, la mujer reveló en el programa Espectáculos detalles poco conocidos del pasado de la ex del empresario Mauricio Diez Canseco. La joven acusó a la flamante empresaria de ser patrocinada por hombres maduritos y sostener una relación clandestina con el cantante Christian Domínguez.



Lisseth Lóndres dijo que Leslie Castillo siempre le presentaba hombres mayores. "Sus amigos eran personas adultas, puedo decir 50 0 60 años, eran los que le invitaban todo, ella me llevó a los restaurantes que ellos tenían", indicó la joven sobre el proceder de la modelo.



Lisseth Lóndres fue muy cercana a Leslie Castillo, en el reportaje se pueden ver fotos donde ambas salen juntas y sonrientes. La ex amiga de la modelo también la acuso de mantener una relación clandestina con Christian Domínguez en 2014 cuando él estaba con Karla Tarazona.



Metiche: "A Christian Domínguez se le iban los ojos por Leslie Castillo".

La amiga de Leslie Castillo dijo que la modelo siempre mentía, que ella juraba hasta por su madre. Lisseth Lóndres indicó que Castillo tuvo relaciones sexuales con Christian Domínguez porque le tenía cólera a Karla Tarazona.



Leslie Castillo se comunicó con el programa Espectáculos y negó haber sostenido algún tipo de relación con Christian Domínguez. "Mi amiga que es colombiana, hicieron una nota como hace dos meses, hasta donde yo sé en ningún momento ninguna de las dos hemos dicho que hemos tenido una relación con el cantante", indicó la modelo.



Leslie Castillo también dijo que la joven se refiere a ella en esos términos porque sostuvo una relación con su hermano. La modelo se quedo sorprendida con esta acusación e indicó que la joven le tenía envidia.

Amiga de Leslie Castillo la acusa de recibir dinero de hombres maduros.

Leslie se defiende de acusaciones