Leslie Shaw se burla de Mario Hart: "Espero que si se le apaga el playback no me eche la culpa"

Leslie Shaw se burló del ‘Chato’ Mario Hart afirmando que espera que no se le apague el ‘playback’ en el festival de reguetón, donde compartirán escenario.

“Estoy entre los teloneros, pero no voy a cantar junto a Mario. Tengo mi propio show y prepararé algo especial para ese día”, dijo Leslie Shaw.



¿Te incomoda que puedan cruzarse tras bambalinas?



No creo que eso pase, es un evento gigante. Es más, voy a tener mi propio camerino porque iré con un staff de 10 personas y tampoco creo que se acerque a saludarme, debe estar asustado.



¿Por qué crees que esté asustado?



Porque el ‘Lima Music Fest 2017’ es un show gigante, debe ser bien valiente para estar rodeado de artistas tan grandes (J. Balvin, Ozuna, Yandel, entre otros).

¿Crees que dará la talla?



De repente sorprende.



Y que la tecnología no le falle...



Espero que si se le apaga el playback no me eche la culpa, porque la vez pasada pasó eso y dijo que fui yo, cuando me encontraba en mi casa durmiendo. Esa vez canté en horario estelar y él como a las cuatro de la tarde.

Oficialmente confirmado, estaré este 2 de septiembre en @limamusicfestoficial 😎💆🏼!! Esto será muy divertido 😜 @sonymusicperu #tourvolverteaver Una publicación compartida de Leslie Shaw (@leslieshaw20) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 11:47 PDT

¿Qué te pareció el pedido del papá de Mario al superintendente de Migraciones sobre la expulsión de Krayg Peña?



Me dio penita porque Krayg no le hizo daño a nadie, no hay necesidad de hacer eso.



¿Te sorprendió?



Tengo buenas referencias de su familia, pero la gente sacará sus propias conclusiones.