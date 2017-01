Leslie Shaw: El ‘Chato’ ya está quemado  [VIDEOS]

Leslie Shaw despidió el año asegurando que Mario Hart ya está ‘quemado’, al ver el muñeco que le mostraron durante su presentación en la fiesta ‘Mintaka’ que presentó el Hotel Pinamar en Zorritos, Tumbes.



La rubia subió al escenario a las 2 de la mañana e interpretó su tema ‘Decide’.



“Qué me has traído, ¡No! ¿qué es eso?... De tamaño está bien, pero no los músculos (ríe)... ¿que lo queme? No, pobrecito. Después, a escondidas, hay prensa aquí y van a decir que estoy despechada o loca”, comentó.



Luego interpretó el tema ‘Travesuras’ de Nicky Jam y preguntó dónde estaban los chicos buenos que cantan de verdad.

“Me han dicho que en Zorritos hay chicos buenos, si es así, me vengo a vivir aquí... Por favor, no me ilusionen”, dijo entre risas.

El público no solo hizo un karaoke con Leslie, también le pidió que queme al ‘chato Hart’, que se ‘esmeraba’ por llamar su atención mandándole besos.



“Que lo queme, que lo queme, quémalo”, pedía el público y Leslie respondió: “Ya está quemado y por si acaso, estoy solterita”.



‘KRAYG ES UN BUEN CHICO



Cierras un ciclo, ¿cómo inicias el 2017?

Con muchos proyectos, tengo este año lleno de actividades. Haré un disco, vamos a promocionar nuestro nuevo videoclip. Haré una película, vuelvo a la televisión...



¿Vas a conducir con Tilsa el programa ‘Amor de verano’?

(Ríe) no sé, yo no he dicho nada, qué dicen tus fuentes (guiña el ojo).



Full trabajo y ¿el amor?

Llegará en su momento. No le cierro las puertas.



Emocionalmente, ¿te sientes más tranquila?

Sí, ya las cosas pasaron, todo está bien.



El viaje con Krayg Peña dio pie a especulaciones...

En primer lugar, no viajamos juntos, coincidimos en Orlando y nos juntamos. Él es un buen chico y trabajador, que grabó conmigo un video y no hay nada más.