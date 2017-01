Leslie Shaw: Así fue su participación en película de Hollywood [VIDEO y FOTOS]

La actriz y cantante Leslie Shaw participa en la producción hollywoodense “Death Race 2050”, que hoy se estrena a nivel mundial.



Leslie Shaw publicó un video en su Instagram donde le anuncia a sus seguidores que hoy podrán ver su participación a nivel mundial en la película de autos de carrera. La actriz se muestra emocionada por este logro.



"Hoy se estrena a nivel mundial Death Race 2050. Que emoción mi primera película con Universal Films Me encantó interpretar a Eve Rocket. No se la pierdan esta buenísima", se lee en la publicación de la cuenta de Instagram de Leslie Shaw.



Hoy se estrena a nivel mundial #DeathRace2050 🏎☠️🏁 Que emoción mi primera película con #UniversalFilms Me encantó interpretar a Eve Rocket! No se la pierdan esta buenísima! #sueñocumplido #peruvianactress #leslieshaw20 Un vídeo publicado por Leslie Shaw (@leslieshaw20) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 8:42 PST

En “Death Race 2050”, Leslie Shaw le da vida a Eve Rocket, la amante y copiloto de un corredor de autos, representado por el actor Burt Grinstead.



“No podría estar más emocionada al ver el tráiler de 'Death Race 2050', película que filme para Universal Films hace algunos meses. Estoy feliz de poder ver mi esfuerzo reflejado en esta producción de Hollywood y orgullosa de mí al ver que mis sueños por los que tanto lucho desde pequeña se están haciendo realidad", comentó Leslie Shaw.



"Filmar está película y con un personaje como Eve Rocket fue increíble, pero más allá de eso fue una experiencia inolvidable. Sé que aún me falta mucho por llegar a donde me he propuesto, pero este es uno de mis primeros pasos, lástima que otros no reconozcan mi esfuerzo y solo tengan ojos para resaltar las tonterías que aparecen en torno a mí", indicó Leslie Shaw.