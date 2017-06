Leslie Shaw denuncia robo de su celular con información íntima [VIDEO]

La cantante Leslie Shaw denunció a través de sus redes sociales el robo de su celular cuando se encontraba haciendo comparas en un conocido centro comercial de la capital. Indignada, la ex de Mario Hart menciona que la seguridad de la tienda no le brindó una respuesta coherente.

Indignada, Leslie Shaw publicó en sus redes sociales oficiales que le robaron su celular en la tienda Zara del centro comercial Real Plaza Salaverry. Además, la intérprete comentó que los efectivos de seguridad no le quisieron ayudar.

"Me acaban de robar el celular en ZARA de Real Plaza Salaverry, estoy muy indignada con la falta de seguridad de este establecimiento y la malísima atención ya que no es posible que a pesar del robo no me hayan ayudado de ninguna manera posible dándome una respuesta tan simple como 'Aquí es normal, a veces roban pero no podemos hacer nada'", escribió Leslie Shaw en Facebook.

"Supuestamente vengo a un lugar seguro como un centro comercial, dentro de una tienda con seguridad interna para evitar este tipo de hechos y la respuesta ante todo es nula.

Obviamente no regresaré de ninguna manera a este lugar y espero que ustedes también tengan cuidado y tomen sus precauciones al hacer sus compras en Real Plaza Salaverry ya que no brindan ni la seguridad ni la debida atención después de un robo. Pésimo", finalizó la cantante de 'Decide'.

Recordemos que hace poco Leslie Shaw firmó contrato con la disquera Sony Music Perú con la que planea iniciar la internacionalización de su carrera.

Asimismo, Leslie Shaw recordó que sufrió de depresión tras terminar su relación con Mario Hart. El piloto la engañó con la modelo Olinda Castañeda.