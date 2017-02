Leslie Shaw: "No estoy despechada" [VIDEO y FOTOS]

La cantante Leslie Shaw aseguró que no le molesta que la califiquen de ‘despechada’, tras realizar comentarios sobre Mario Hart.



“Parte de mi trabajo era comentar de ‘Chollywood’ y él (Mario) es parte de ‘Chollywood’. No tengo un buen concepto de él, entonces, daba mi opinión y para eso me contrataron (en ‘Amor de verano’). Les gustaba mi forma de ser, que soy directa, no soy hipócrita, digo lo que pienso y era parte de mi trabajo. Ahora, como ya salí del programa, voy a tratar de no hacer tantos comentarios”, precisó Shaw.



Y para las personas que piensan que estás despechada... ¿qué le dirías?

Al revés, estoy contenta, feliz y creo que las cosas suceden por algo. Ahora veo el pasado y digo: ‘¡Qué estaba pensando!’. Como todas las chicas dicen: ‘Nooo... ¿estuve con él? Qué horror’. Ahora me río nomás.



Ahora Mario está con Korina...

Les deseo lo mejor.



Korina retomará su faceta musical. ¿Qué consejo le das?

Bueno, que se preparen, si lo van a hacer, que lo hagan. Que den un buen producto al público, porque uno se esfuerza muchísimo.



Tu videoclip ‘Loco’, donde aparece Krayg Peña, ya alcanzó el millón de visitas en YouTube...

Sí. Estoy muy contenta, porque he invertido mucho sentimiento y dinero. Ha sido el resultado de todo mi esfuerzo y de mi equipo de trabajo. (L.Gamarra)

Leslie Shaw - Loco