Leslie Shaw se encuentra en paz Alejandra Baigorria [VIDEO]

Leslie Shaw y Alejandra Baigorria limaron asperezas, pues la popular ‘Gringa de Gamarra’ le dijo que podría protagonizar el videoclip de su tema ‘Loco’, después que la cantante la calificó de ‘loca’ cuando salía con Mario Hart.



“No tengo problemas con Leslie, es más, puedo grabar otro videoclip del tema ‘Loco’, pero eso sí, no será muy barato”, detalló ‘Ale’.



Ante esto, Leslie Shaw dijo que todo estaba ‘tranquilo’ y que incluso podría asistir a ‘Esto es guerra’ (donde Mario y Korina han confesado que están enamorados), porque es ‘una profesional’.

Sobre el barbón con el que fue ampayada dándose un beso, confesó que no era su pareja.



“Es un chico extranjero que conozco desde hace muchos años, que en algún momento nos llevábamos bien, compartíamos. Pero él vive en otro país. No, no es ‘pañito de lágrimas’. No es nada serio, pasó y punto”, dijo la rubia. (J.V)