Leslie Shaw olvida a Mario Hart con conocido chico reality  [VIDEO y FOTOS]

La cantante Leslie Shaw se luce con el modelo que integró el reality Bienvenida la Tarde, Fenny Coloma. Las cámaras de Espectáculo siguieron a la pareja y se como el entrenador funcionar protege a la cantante durante uno de sus conciertos.

"Si no quisiera lucirme no hubiera venido", dijo la cantante Leslie Shaw a los reporteros acerca de su relación con el modelo Fenny Coloma. Ambos se lucen precavidos ante la prensa, la modelo no quiere exponer su relación como hizo anteriormente.

Fenny Coloma se mostró más reacio a la prensa que Leslie Shaw. Los rumores sobre una relación entre ambos empezó cuando se publicaron unas fotos en Magaly Tv donde la cantante y el modelo se lucen caminando de la mano por las calles.

La pareja quiere llevar con mucha discreción su relación. Leslie Shaw le prohibió a la prensa que ingresará al evento que ella animaba en una discoteca. Mira cómo se luce la cantante con el modelo aquí.

La cantante se luce con chico reality