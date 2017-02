Leslie Shaw: Cantante sorprende a todos sus seguidores de Instagram con radical cambio de look [VIDEO y FOTOS]

¡Buena! La siempre bella Leslie Shaw acaba de llamar la atención de todos sus seguidores en Instagram. La cantante acá de sorprender a todo el mundo con un impactante cambio de look. Los halagos no tienen cuándo acabar.



Leslie Shaw se mostró más sensual que una con un cabello entre rosado, morado y rubio. Tres en uno. La cantante luce más que feliz con su nuevo e impactante cambio de look y todos sus fanáticos de Instagram siempre la llenan de piropos.



Como se recuerda, Leslie Shaw siempre muestra sus cambios de look en Instagram. La expareja de Mario Hart tenía en cabello rosado y rubio en otras oportunidades. ¿Alguna nueva conquista a la vista?



#newlook gracias a @tomyko_spa @hiromitsuha 💄💋🙋 Una foto publicada por Leslie Shaw (@leslieshaw20) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 10:27 PST

Leslie Shaw siempre siempre la costumbre de deleitar a todos sus seguidores con la hermosa fotografías que se toma y más en verano. Shaw luce si curvilíneo cuerpo en Instagram para que todos su fanáticos la vean.



La bella Leslie Shaw cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram que siempre están pendientes de todos los por menos de su vida.



Leslie Shaw también deleita a todos sus hinchas de Instagram cuando muestra sus rutina de ejercicios que deja a más de uno con la boca abierta. No esperes más y sigue a la bella Shaw en la famosa red social fotográfica.