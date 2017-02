Leslie Shaw molesta con Mario Hart: ella le manda tremendo 'cuadre' [VIDEO]

Se molestó. Leslie Shaw no se quedó callada después de que Mario Hart afirmara que él la introdujo en el género urbano, donde viene teniendo éxito.



“Sí, es verdad que yo introduje a Leslie al género urbano y la incentivé para que siga haciéndolo ... y le está yendo bien”, dijo el piloto en el programa de la ‘Chola’, lo cual no le gustó a Leslie Shaw.



“Para que quede claro, yo hago música desde los 14 años, he cantado diferentes géneros y participado en el festival más importante, que es Viña de Mar. Si se supone que eres tú mi descubridor, entonces gracias a Nataniel (Sánchez) es que tú eres conocido”, dijo entre risas la conductora de ‘Amor de verano’.



De otro lado, Leslie Shaw le recordó a Mario Hart que ser mediático no es ser exitoso y le agradeció que promocionara su videoclip ‘Loco’, ya que él hizo referencia al hecho de que la rubia utilizó a Krayg Peña (expareja de Korina Rivadeneira) como una artimaña para generar morbo y prensa.

“Ser mediático no es ser exitoso. Si tú crees ser exitoso, (entonces) que conformista eres y quiero agradecerte por promocionar mi videoclip ‘Loco’, que ya dentro de poco se estrenará para todo el público”, acotó Leslie Shaw.



Por ultimó, señaló que sus canciones, como ‘Siempre más fuerte’, han sido elegidas como emblemáticas para representar campañas a favor de la mujer y sus videosclips han tenido buena acogida en cadenas como MTV, entre otras.

