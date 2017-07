¿Leslie Shaw hará arder Troya con sus palabras hacia Mario Hart? [VIDEO]

La cantante Leslie Shaw no tiene conocimiento de que el ‘guerrero’ Mario Hart sea considerado como el mejor cantante peruano del género urbano en Venezuela, tal como trascendió.



“Le deseo lo mejor y me parece que está bien. No he tenido la oportunidad de ir a Venezuela, no sé qué tan cierto sea (si lo consideran como el mejor cantante urbano de Perú), cuando vaya, lo contaré”, precisó Leslie Shaw en ‘El Reventonazo de la Chola’.



Asimismo, señaló que sigue asustada tras el robo que sufrió en la puerta de su casa. “Qué pena que vivamos en inseguridad. Trabajamos duro para comprarnos lo que queremos y luego viene alguien a robarte tus cosas”, acotó Leslie Shaw.

