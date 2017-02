Leslie Shaw critica a Mario Hart ¿será porque confirmó romance con Korina Rivadeneira? 

Leslie Shaw no tiene pelos en la lengua y calificó a Mario Hart de ‘enanín’ y ‘Daddy Yankee de bolsillo’. Además, aseguró que ella jamás volvería con él y no regresaría a ‘Esto es guerra’ porque no quiere verle el ‘cacharro’.



Cuando le preguntaron a la cantante por la afirmación de Mario Hart, quien dijo que jamás retomaría su relación sentimental con la rubia, ella respondió que le tiene miedo.



“Ja, ja, ja, es que me tiene miedo... no sé, porque yo no hago nada malo. Está bien (que diga eso) porque yo nunca volvería con él. Estamos parches”, afirmó Leslie Shaw en ‘Estás en todas’.



La intérprete de ‘Decide’ aclaró que si se refiere a Mario Hart es porque trabajó en un programa de espectáculos y tenía que hablar de él.



“Qué puedo hacer si me contratan de un programa de espectáculos para hablar de ‘Chollywood’ y el ‘enanín’ es de Chollywood... yo creo que como cantante es un buen ‘guerrero’. Es un Daddy Yankee de bolsillo... y no volvería a ‘Esto es guerra’, tendría que verle el ‘cacharro’ al enano todos los días, no”, señaló Leslie Shaw.

Mario Hart novio de Korina Rivadeneira

CONFIRMAN ROMANCE

Aunque era un secretos a voces, Mario Hart confirmó que ya tiene una relación formal con Korina Rivadeneira. “Sí, ya somos enamorados oficialmente”, dijo el piloto.



Por su parte, Korina Rivadeneira reveló que Mario Hart la trata como una princesa. “Es totalmente increíble, Todo el día me consiente, me trata bonito y eso enamora a cualquiera”, indicó.



De otro lado, la venezolana descartó la convivencia. “Bueno, ahora no pienso que sea correcto. Yo creo que cada quien debe tener su espacio”, manifestó Korina Rivadeneira.

