‘Mario (Hart) me dio penita’, afirmó Leslie Shaw sobre la presentación del piloto días atrás en un concierto masivo, pues a las 4 de la mañana el público se retiraba y el personal de limpieza ya estaba barriendo los desperdicios.



“Lo vi por televisión porque en ese momento me había ido a comer, era tardecito, casi 4 de la mañana... y me dio penita que haya cantado con poco público y cuando estaban barriendo el local. No debe ser muy agradable. Además, a esa hora ya hacía frío y llovía”, indicó Leslie Shaw, que lanzó la campaña ‘Harto del tráfico’ que promueve el uso de motocicletas.



Sin embargo, Korina en sus redes sociales escribió que (Hart) fue el mejor del festival.

Es que está enamorada. Uno tiene que apoyar a su pareja en las buenas y en las malas. Yo en su momento también decía eso.



¿El amor es ciego y sordo?

Sucede que uno siempre apoya a su pareja.



¿Tus fans estuvieron presentes en el show?

Yo les avisé para que vayan temprano, porque era una invitada y no un artista principal. Les agradezco por su apoyo. Igualmente, mis padres me acompañaron.



En las redes sociales siguen criticando a Mario por no ser un buen cantante.

Eso no es nuevo. Pero finalmente, el público escoge. Uno estudiando puede mejorar un poco.

Mario Hart y Leslie Shaw

¿Y le pediste una foto a J Balvin?

Estuve en el backstage pero no para esperar por una foto, sino para hablar con algunos mánager y tener contactos. Luego, me fui a ver el show.



Pero Mario dijo que J Balvin era su ‘causa’.

Seguro que será su fan.



¿Tendrías problemas de juntarte con Mario en un próximo show?

Si me pagan, no hay problema.