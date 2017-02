Leslie Shaw comparte foto de su totó y Erick Sabater le lanza tremendo piropo [FOTO]

Leslie Shaw está suelta en plaza y quiere disfrutar de su soltería después de haber terminado su relación con Mario Hart. La cantante de 'Loco' pasa sus días conduciendo el programa 'Amor de Verano', grabando una nueva película, yendo a sus eventos y entrenando en el gimnasio para lucir una gran figura.

Por eso, no es de sorprender que Leslie Shaw no tenga ningún reparo en compartir fotografías mostrando su esbelto cuerpo. Sin embargo, una de las últimas imágenes ha dejado no solo a sus seguidores con la boca abierta, sino también a un exchico reality.

¿De quién se trata? Bueno, el ex de Michelle Soifer, Erick Sabater no perdió el tiempo y le envió este 'piropo' a Leslie Shaw en uno de los comentarios de Instagram. ¿Qué le puso?

"Te veo con buena cara jajaja", escribió Erick Sabater en la fotografía de Leslie Shaw. Rápidamente, los usuarios de Instagram lo llamaron 'coqueto' e incluso dijeron que el 'copete' no perdía el tiempo.

¿Qué respondió Leslie Shaw? La cantante de 'Loco' no hizo más que reírse del comentario de Erick Sabater. ¿Habrá romance a futuro? Bueno, por ahora no sabemos qué pueda pasar pero lo que resulta claro es que la conductora de 'Amor de Verano' está en su mejor momento.

Erick Sabater estuvo la semana pasada como invitado en el programa conducido por Tilsa Lozano, Ernesto Jiménez y Leslie Shaw para hablar sobre su expareja Michelle Soifer y dejar en claro que no le parecía correcto el ingreso de la 'bombón asesino' en Esto Es Guerra.

