Leslie Shaw ya tiene nuevo saliente (y es un boxeador) [VIDEO y FOTOS]

Leslie Shaw es bella y talentosa, directa y emprendedora, ‘camotuda’ y enamoradiza, pero sobre todo es directa, franca y no camina por la vida con una careta. Va de frente, actuando bien porque cree en el karma. Hoy, tras haber superado una dolorosa y escandalosa separación de Mario Hart, han ‘noqueado’ su corazón con amor. La rubia está ilusionada y brillando en su carrera musical.



¿Consideras que atraviesas un gran momento en tu carrera como cantante?

Creo que recién estoy empezando, pero estoy contenta. No imaginé que el género urbano iba a darme tantas alegrías y tan rápido, pero aún falta mucho. Estoy sonando en todas las radios urbanas, están impulsando mi carrera en Colombia y Ecuador.



¿Te molesta que digan que estás en el género urbano gracias a Mario Hart?

No. Tengo muchos años en la música y sé que no es fácil, pero nunca perdí las esperanzas ni tiré la toalla. Sabía que iba a cambiar a un género más comercial.



¿Y es verdad que tienes el corazón contento?

Sí. Estoy feliz en todos los sentidos, tranquila, hace poco que salgo con alguien, pero todo con calma.



Ya tienes tu príncipe azul...

Tengo mi boxeador (risas). Es preparador de boxeadores profesionales y entrenamos juntos.



Se rumora que tu actual ‘saliente’ tiene pareja...

Es falso. Ya después de todo lo que me ha pasado, tengo cuidado. Estuve con él en lugares públicos y todo bien.



Debió ser complicado volver a confiar en una persona, luego de la decepción con Mario...

Sí. Por eso mismo me tomé mi tiempo, estuve casi un año soltera.



Soltera, pero nunca sola...

(Ríe) Salí a cenar, al cine, pero no era mi prioridad buscar a alguien hasta que llegó una persona que llamó mi atención. Ahora estoy compartiendo, pero sin apuro ni compromiso.



¿Qué es lo primero que ves en un hombre?

Que sea trabajador, eso me llama mucho la atención. Que quiera superarse día a día, pero obviamente tiene que ser un caballero y respetuoso.



Si hablamos del físico, tus gustos son variados...

Bueno, es que me llaman la atención los deportistas, me gusta que sean fuertes para que me cuiden.



¿Cuando estás con alguien te vuelves una ‘boba’ por amor?

Tengo mi carácter. Una va aprendiendo de los errores, de las cosas que te pasaron, entonces te mides. He madurado muchísimo, sé lo que quiero para mí y para mi vida.



Contaste que sufriste de depresión tras tu ruptura con Mario Hart. ¿Ya está superado?

Claro que sí. Estoy muy feliz en todos los aspectos, con mi trabajo, con mi familia y me siento tranquila emocionalmente. Todo pasó, no guardo rencor a nadie.



Hasta te tildaron de ‘despechada’...

No me importa lo que digan. Esa persona me hizo mucho daño en su momento, así que no seremos ‘pinky friends’.



Mario ha dicho que no la pasa nada bien por la situación de Korina Rivadeneira...

No le deseo mal a nadie. Soy una persona muy espiritual, medito y creo mucho en las energías, y sí, creo en el karma, por eso mismo actúo bien y trato bien a las personas. No hago nunca lo que no quiero que me hagan.



¿Alguna vez has sido infiel?

(Ja, ja, ja) Siempre he sido fiel, soy bien enamoradiza, las relaciones que tuve fueron largas y bonitas.



A tus 28 años de edad, ¿sueñas con casarte y tener hijos?

En algún momento sí me gustaría, pero ahora tengo muchas ganas de salir adelante con mi música. Casarme no es un impedimento, pero tener una familia es una responsabilidad más grande.



Eres muy pegada a tus padres, ¿no?

Sí. A raíz del accidente que tuve (asalto que sufrió), me he pegado más, de por sí soy bien ‘camotuda’ con mis padres, pero ahora ya no salgo de noche, me quedo con ellos viendo películas o pidiendo algo de comer. Si me voy de mi casa, tendría que estar 100 % segura de la persona. Un tiempo lo intenté, me fui de mi casa y me aburrí. Extrañaba a mis papás y decidí regresar.



Quizá tus papás quieren que salgas vestida de blanco de tu casa...

No. Ellos siempre me han dejado ser. Es más, en este año (que estuvo sin novio) me decían: ‘Ya pues, hijita, sal con alguien’.

Mario Hart y Leslie Shaw

Dejaste la actuación de lado por la música...

He recibido varias propuestas, pero le estoy dando bastante prioridad a mi carrera musical. En algún momento acepté muchas cosas y eso perjudicó mi carrera. Tengo una propuesta para una serie, pero quiero estar bien segura para aceptarla.



¿Amigos en el medio de la farándula?

Tengo muy pocos amigos, pero con los pocos que tengo me veo siempre. No tengo amigos artistas.



¿Hay mucha hipocresía?

Sí, prefiero estar con mis amigos de toda la vida y son contaditos con los dedos de una mano.



Vas a compartir escenario con Mario (Hart) este 2 de setiembre en el ‘Lima Fest-Music 2017’, que se realizará en el Jockey Club. ¿Eso te pone nerviosa?

No, estoy feliz de cantar en el festival, voy a presentar un show muy bonito... creo que otras personas deben estar preocupadas de que no se les apague el playback (ríe).