Leslie Shaw encendió la ira de 'Pato' Quiñones tras burlarse de su amada Milett Figueroa y su escaso talento para el canto mostrado más de una vez. La ex de Mario Hart remedó a la modelo esta semana en 'Amor de verano' y el bailarín disparó en su defensa.

“Y Mario sigue arriba. Qué dolor. Ja,ja,ja”, es el escueto mensaje que colgó y después borró 'Pato' Quiñones en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen del momento en el que Leslie Shaw se burlaba frente a todos de Milett Figueroa.

El dardo no pasó desapercibido para el equipo de 'Amor de Verano' que preparó un informe en el que se recalcó la buena relación que el bailarín mantuvo hasta el momento con Leslie Shaw, a quien apoyó incluso durante su participación en 'El Gran Show'.

Al ver esta maliciosa alusión a su pasada relación con Mario Hart, Leslie Shaw reaccionó echándole la culpa al piloto como una mala influencia en 'Pato' Quiñones, quien acaba de ingresar al mundo de los realities de competencia.

"Mario está arriba…de los vasitos que arma", dijo con ironía Leslie Shaw. "Obviamente, entre mi carrera y la del enano que solo arma vasitos no hay punto de comparación", añadió la cantante.

"No te piques Patito. A mí me cae súper bien, me parece súper talentoso, pero que parar tanto con el enano alucinado le está haciendo que no use mucho su cabecita", recalcó Leslie Shaw nuevamente mencionando a Mario Hart.

"Si te picas por Milett, yo siempre he dicho que me parece súper regia, me parece un mujerón, pero cantó mal ese día. De repente se puso nerviosa", concluyó Leslie Shaw.