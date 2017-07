Leslie Shaw reapareció con un parche y contó detalles del asalto que sufrió [VIDEO y FOTOS]

La cantante Leslie Shaw reapareció en conferencia de prensa tras el violento asalto que sufrió hace unos días cuando tres delincuentes robaron su auto en la puerta de su casa. La rubia lució un parche en la frente por el golpe que le dio uno de los ladrones con la pistola.

Visiblemente afectada por los el robo, Leslie Shaw se mostró nerviosa al recordar cómo fue que los delincuentes la atacaron para robarse su vehículo. Afortunadamente, la cantante pudo recuperarlo pues lo dejaron abandonado en Ate.

Leslie Shaw reveló que los médicos tuvieron que ponerle 15 puntos por la fuerte lesión que comprometió, además, unos músculos en la frente.

"}Cuando miré al delincuente,con la parte de atrás de la pistola me golpeó tres veces. Esquivé los golpes pero uno me cayó en la ceja. Me agarraron de los pelos y me arrastraron afuera del auto. Pensé que me iban a secuestrar", contó Leslie Shaw, muy nerviosa.

Leslie Shaw reveló además que incluso pensó que una de las balas la había alcanzado pues los delincuentes dispararon al aire en su huida.

"Me tocaba para ver si me habían disparado, incluso me oriné en el carro. Otro delincuente me empezó a rebuscar para robarme", agregó Leslie Shaw en la conferencia de prensa por el lanzamiento de una nueva canción.