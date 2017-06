Leslie Shaw ha sido una de las más fuertes críticas de Mario Hart después de que terminaron su relación. La cantante no duda en arremeter contra el chico reality cada vez que le preguntan por él. Sin embargo, detrás de todos sus comentarios, la rubia oculta un terrible episodio que vivió.

Después que la infidelidad de Mario Hart y Olinda Castañeda se volviera pública, Leslie Shaw confesó que se sumió en una profunda depresión que hizo que perdiera hasta 10 kilos y que vomitara.

"No podía comer, me levantaba temprano y ya desde ahí escuchar los programas de chismes. Iba a tomar desayuno y escuchaba algo o veía el celular y había algo en redes sociales y me daban ganas de vomitar. Muchas veces vomitaba bilis porque se me revolvía el estómago de la cólera, tristeza. No sé, tenía algo ahí que no me dejaba comer. No me dejaba dormir. Me sentía mal. Sentía que no podía más", dijo Leslie Shaw.

La rubia contó que tuvo que depender de pastillas para poder dormir porque no podía descansar. Sin embargo, Leslie Shaw señaló que en las mañanas no quería ni levantarse de la cama por todos los comentarios en los medios de espectáculos.

Leslie Shaw reveló haber sufrido de depresión tras infidelidad de Mario Hart

Además, Leslie Shaw considera que Mario Hart la 'pisoteó' cuando la menospreció después de los nueve meses de relación. La cantante declaró que, hasta el momento, el chico reality no le ha ofrecido disculpas.

"Si ya hiciste daño a alguien sin querer, al menos pide disculpas y ya. Pero no sentí eso. Sentí todo lo contrario", declaró Leslie Shaw reflexionando tras el fin de su relación con Mario Hart.

Ahora, Leslie Shaw dejó atrás a Mario Hart y firmó para Sony Music. Hace unos días, la cantante se reunió con el presidente de la región Andes de la disquera multinacional Sony Music, Andrés López.

La relación de Leslie Shaw con Sony Music inició con el lanzamiento del tema “Decide” y siguió con “Loco”, trabajando la distribución digital a nivel mundial a través de todas las plataformas como VEVO, Spotify, iTunes, Apple Music, Claro Música, Dezzer, Bitel Music, alcanzando millones de reproducciones.

