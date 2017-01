Leslie Stewart presenta a su hija de 16 años y le dicen suegra [VIDEO y FOTOS]

La actriz que interpreta a Luciana en la novela Ven Baila Quinceañera, Leslie Stewart presentó a su hija de 16 años, Ariana Rifai Stewart en Instagram. Muchos seguidores de la actriz empezaron a tildarla de suegra por su bella hija.



Ariana Rifai Stewart es la segunda hija de la actriz Leslie Stewart con el peruano de ascendencia israelí Karim Riffai, la joven es amiga de la hija de Melissa Klug, Gianella Marquina Klug. Ariana desea estudiar psicología y su madre la describe como una rebelde sin causa.



"Mi hija es como yo. Tiene un genio, es una rebelde sin causa, le encanta salir, le encantan las fiestas, creo que va a ser líder. Ella sí es mucho más estudiosa, más ordenada, tiene unos cuadernos lindísimos, quiere estudiar psicología, ella si está como que más enfocada", reveló Leslie Stewart en una entrevista a la revista Pandora Slam.

Hace poco eras mi bb. Ahora una señorita hermosa. Ari rifai. Una foto publicada por Leslie Stewart Vegas (@flacalesliestewart) el 3 de Nov de 2016 a la(s) 5:31 PDT

Leslie Stewart siempre publica en su cuenta de Instagram fotos de su hija, algunas son de la niñez de Ariana porque a la actriz aún le cuesta creer que su pequeña ya creció.



La actriz Leslie Stewart también contó como ayudo a sus hijos, en especial a Ariana a responder sobre las denuncias que cayeron encima de su padre por tráfico de drogas.



"Felizmente ya son muchachos grandes que saben lo pasó, se les explicó en su momento cuando mis hijos eran chicos porque mi hijo entraba al colegio y la psicóloga del niño me dijo: 'Leslie te aconsejo que les hables porque no sabes si en el colegio les van a tocar el tema o no, pero lo mejor es que lo sepan por ti, por tu forma', y si se hizo y se entendió muy bien. Que yo sepa nunca en otro lado se ha tocado el tema de una forma directa, por querer molestar y bueno tengo la ventaja que al haber vivido tantos años fuera mis hijos son muchos más abiertos", concluyó Leslie Stewart en una entrevista para Pandora Slam.