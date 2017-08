Leysi Suárez llama 'payasa' a Natalia Otero en vivo y todo se sale de control [VIDEO]

Momentos de tensión se vivieron en la última edición del programa 'Espectáculos', luego de que un malentendido ocasionara un cruce de palabras entre dos de sus panelistas: Leysi Suárez y la argentina Natalia Otero, conocida como la 'payasita'.

Resulta que los panelistas de Espectáculos y la cumpleañera Jazmín Pinedo comentaban la visita de 'Ramsés' y 'Moisés', los protagonistas de la telenovela 'Moisés y los 10 mandamientos' cuando Leysi Suárez se dirigió a la reportera gaucha.

"Payasa, una pregunta", le dijo Leysi Suárez a Natalia Otero y todo se salió de control. La argentina tomó como una ofensa lo dicho por la exbailarina y se lo increpó en vivo.

"Natalia me llamo, Natalia, gracias. ¿Qué le pasa?", dijo la argentina expresando su malestar para sorpresa de la propia Leysi Suárez que pensó que se había molestado en serio.

Recordemos que Natalia Otero es conocida popularmente como la 'payasita' porque de pequeña se encargaba de cantar el tema 'Payasito' cuando pertenecía al grupo infantil argentino 'Parchis'.



"Odio que me digan 'payasa', odio que me digan 'payasita', los únicos que me pueden decir así son las personas que no me conocen", agregó muy enérgica.

A pesar del mal momento que vivió, la 'payasita' tomó deportivamente lo dicho por Leysi Suárez. Momentos después continuaron como sí nada hubiera pasado.