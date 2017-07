Linkin Park: Chester Bennington fue descrito así por Billie Joe Armstrong [VIDEO]

Los pronunciamientos sobre la muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, no se detienen. En las redes sociales, fans y celebridades han mostrado su consternación por la temprana partida del músico.



Una de las más recientes fue la que tuvo el líder de la banda Green Day, Billie Joe Armstrong, quien dedicó un sentido post en su cuenta de Instagram a la memoria del cantante de Linkin Park.



"Me crucé con Chester Bennington un par de veces. Él era muy amable y muy inteligente y ¡qué tremendo cantante! La salud mental y la adicción a las drogas son realmente un asunto complejo, pero debes saber que no estás solo. Descansa en paz Chester. Te echaremos de menos. Línea de prevención del suicidio: +1 (844) 540-5889", fue lo que escribió el vocalista de Green Day.



La publicación de Billie Joe Armstrong, quien estará con Green Day en Lima en noviembre próximo, contó con más de 142 mil likes y casi 3 mil comentarios. Muchos de los seguidores de Chester Bennington y Linkin Park respaldaron y agradecieron el mensaje del artista punk.



i've met Chester a couple times. he was very kind and also very smart. and one hell of a singer. mental health and drug addiction are really complex issues. but just know you are not alone. rest in peace Chester. you will be missed .. suicide prevention hotline: +1 (844) 540-5889 Una publicación compartida de Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 1:53 PDT