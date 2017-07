Linkin Park: Tongo ya prepara su homenaje a Chester Bennington y aquí te dejamos un avance [VIDEO]

Lo prometido es deuda. Tras la muerte de Chester Bennington, vocalista principal de la banda Linkin Park, Tongo sacó un video lamentando el hecho y anunciando algo que provocó muchas reacciones en las redes sociales.



El cantante chichero indicó que iba a grabar un cover del tema 'In The End', una de las canciones más conocidas de Linkin Park y que fue el motivo del 'roche' principal para la audiencia peruana cuando el grupo tocó en el Estadio Nacional hace unas semanas.



Por medio de un video que lanzó a través de su canal de YouTube, Tongo mostró cómo iba el homenaje a Chester Bennington. Incluso colocó el remix que acompañará al cover, el cual es un clásico en sus parodias.



"Lo que yo prometo, lo cumplo (...) Chester Bennington, esto es para ti", clamó Tongo para luego bailar el pegajoso ritmo que se escuchará en su versión de 'In The End'.

En menos de un día de haber sido colgado en YouTube, el video cuenta con más de 30 mil reproducciones. Los comentarios fueron variados, pero la mayoría tomó a la broma el homenaje que prepara Tongo a Chester Bennington.



"Tongo debería ser el nuevo vocalista de Linkin Park", se lee en la respuesta con la mayor cantidad de likes en la publicación. ¿Acaso esto señala que los seguidores de Chester Bennington tomarán bien lo que 'cocina' Tongo?