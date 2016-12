Linkin Park en Lima: Se agotaron las entradas para el concierto que remecerá la capital en el 2017 [VIDEO]

¡Rockeros reventaron la grati! Pues sí, todo indica que el éxito está asegurado para el concierto de Linkin Park en Lima para el 2017. La empresa organizadora anunció que se terminaron todas las entradas para el esperado concierto.



El término de los tickets para Linkin Park en Lima acaba de batir un récord en tierras peruanas. Solo han pasado unos días y se agotó todo, no hay más, solo queda comprar el DVD.



Vía Facebook, la empresa Move Concerts Perú anunció la noticias: LINKIN PARK en Lima: SOLD OUT



Acaban de agotarse todas las localidades para el concierto del próximo 11 de Mayo en el Estadio Nacional.



Gracias a todos los que han confiado en nosotros comprando sus entradas con anticipación. ¡Vamos a demostrar que Lima es la ciudad que más ama a la banda!



Aprovechamos para advertir a todos sobre la reventa de entradas. En los últimos años ha aparecido una cantidad alarmante de falsificadores vendiendo entradas a los conciertos en Lima. Quienes compren reventa no tendrán garantía alguna de poder ingresar al concierto, ya que se exponen a estar lidiando con delincuentes.



Muchas de las personas amantes de Linkin Park hicieron sentir su malestar por no tener un boleto para el esperado concierto que remecerá Lima. Lastimosamente, la empresa también manifestó que es imposible tener otra fecha por temas de horarios y compromisos de la banda en otros países.